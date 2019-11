Haan : 500 Weckmänner zu viel gebacken

Eine doppelt eingetragene Bestellung sorgt für die Überproduktion. Grundschüler in Haan durften sich dagegen freuen.

An den Wochenenden stehen die Kunden schon mal Schlange, um Brötchen zu kaufen, die Dirk Weirauch in seiner Backstube geformt und gebacken hat. Weirauch führt seine Feinbäckerei mitsamt Konditorei und Café in Haan seit 1991. Dass eine Bestellung im Verkaufstrubel mal doppelt ausgeführt wird, ist wohl bei fast jedem Bäcker schon einmal vorgekommen.

Wie die Haaner Bäckerei damit umging, ist jedoch vorbildlich: Weirauch spendete die süßen Martins-Überraschungen an Kinder und Bedürftige in der Gartenstadt. Der WDR begleitete die Weckmänner-Auslieferung mit einem Fernsehteam.

Das Hallo war groß – beispielsweise in der Grundschule Steinkulle, wo die Stutenkerle das Klassenfrühstück bereicherten. Die Jungen und Mädchen freuten sich besonders, denn ihre eigenen Weckmänner, die sie zu Hause gebacken hatten, hatten sie zuvor an die Haaner Tafel gespendet. So wurde der Martinsgedanke in diesem Jahr mehrfach umgesetzt.