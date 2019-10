„Neuss liest ein Buch“ : Karen Duve und Annette von Droste-Hülshoff

Neuss Nicht nur „Kaffeepausenlesungen“ bestimmen das Programm von „Neuss liest Karen Duve“.

Es hat begonnen – das Lesefestival „Neuss liest Karen Duve“. Mit der Auftaktveranstaltung in der Stadtbibliothek und der Autorin Karen Duve, deren Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ im Fokus steht, wurde auch der Startschuss gegeben für das Gesamtprogramm. In „Kaffeepausenlesungen“ aus dem Roman über einen Sommer der Dichterin Annette Droste-Hülshoff wird das Buch an verschiedenen Stellen in der Stadt kapitelweise gelesen. Aber es gibt auch andere themenbezogene Bücher, die dabei vorgestellt werden – entweder von Duve selbst geschrieben oder eben über die Dichterin Droste-Hülshoff.