Haan : Polizei sperrt für Suchhund Straßenabschnitte

Foto: dpa/Silas Stein

Ein Polizeieinsatz in Haan vom Donnerstag-Nachmittag sorgte in den sozialen Netzwerken für wilde Spekulationen. Gegen 16.30 Uhr sperrte die Polizei zeitweise Bereiche der Innenstadt ab – und niemand wusste, was los war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Anfrage der RP am Donnerstagabend bei der Leitstelle wurde beantwortet mit der Auskunft „viel Arbeit, aber nichts besonderes“. Erst auf eine weitere Nachfrage erfuhr die Redaktion am Freitagmittag von der Pressestelle der Kreispolizei, dass es Donnerstag um eine Vermisstensache ging. Deshalb sei ein Suchhund eingesetzt worden, für dessen Arbeit Abschnitte der Innenstadt abgesperrt wurden. Über das Ergebnis des Einsatzes teilte die Kreispolizei nichts mit.

Ein User informierte, er habe eine Sperrung zwischen den Einmündungen der Mittel- und der Kampstraße in die Allee-/Kaiserstraße gesehen. Streifenwagen hätte er aber auch auf der Kaiserstraße und in Höhe der Jaubank (Neuer Markt) gesichtet. Und er riet der Community: „Besser umfahren“.