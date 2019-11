Haan : 2020: Drei verkaufsoffene Sonntage

Der Wirtschaftsförderungsausschuss berät über den Antrag des Vereins „Wir für Haan“.

Das Brunnenfest am 29. März im nächsten Frühjahr, die Eröffnung des Haaner Sommers am 21. Juni und der Haaner Wintertreff (13. Dezember) sind 2020 Anlass für verkaufsoffene Sonntage in Haan. Über den entsprechenden Antrag des Vereins „Wir für Haan“ berät der Ratsausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus am kommenden Dienstag, 19. November, in seiner Sitzung, die um 17 Uhr im Rathaussaal beginnt.