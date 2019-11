Haan : Ohne Führerschein Unfall verursacht: drei Verletzte

Drei Verletzte und Sachschaden von rund 13.000 Euro. Das ist die Bilanz eines Unfalles, den ein 66-Jähriger am Donnerstag auf der Gräfrather Straße verursachte.

(-dts) Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befuhr ein 66-jähriger Kölner gegen 17.40 Uhr am Donnerstag mit seinem Fiat die Gräfrather Straße in Haan in Fahrtrichtung Solingen. An der Ampel der Autobahnauffahrt zur A46 in Richtung Düsseldorf übersah er den bei Rotlicht wartenden BMW eines 31-jährigen Dortmunders und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der BMW auf den vor ihm wartenden BMW eines 27-jährigen Wuppertalers geschoben.