Gruiten feiert im Juni Händler, Künstler und Vereine für Dorffest gesucht

Diese beiden Tage dürfte vermutlich jeder Einwohner Gruitens schon längst auf dem Schirm haben: Am 22. und 23. Juni steht das Dorffest an. Wer sich daran beteiligen möchte, kann sich jetzt bewerben. Die Veranstalter fragen auf ihrer Homepage (gruiten-dorffest.de): „Möchtest du oder möchtet ihr aktiv am Dorffest teilnehmen und deine/eure Begeisterung mit anderen teilen?“ Falls ja: Bewerbungen sind noch bis zum 18. Mai möglich. Es gibt ein Kontaktformular auf der Homepage. Auswählen können die potenziellen Teilnehmer zwischen Selbstdarstellung in Form von Demonstrationen und Aktionen, einem Auftritt beziehungsweise sonstiger Beteiligung am Programm oder dem Betreiben eines Verkaufsstandes.