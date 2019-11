Haan : Sinfonisches Blasorchester gibt Konzert im Autohaus

Musikschule und Stadt-Sparkasse laden für 30. November zu einem „Musik Spezial“ ins Autohaus Nobel an der Hochdahler Straße ein.

Zum dritten Mal findet am Samstag 30. November, um 19.30 Uhr das traditionelle Herbstkonzert des Sinfonischen Blasorchesters der Musikschule Haan im Autohaus Nobel der Familie Kaimer an der Hochdahler Straße statt. In diesem Jahr steht das „Musik Spezial“ Konzert unter dem Motto „Elemente“, berichtet Thomas Krautwig, Musikschulleiter und auch Blasorchesterchef.