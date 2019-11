Ausstellung im Haus am Quall : Kerstin Schoene zeigt ihre Biester

Haan Im Haus am Quall sind am 1. und 2. Advent die Monster los. Kerstin Schoene präsentiert ihre Werke.

Kerstin Schoene studierte Kommunikationsdesign an der Bergischen Universität Wuppertal, vornehmlich ist sie für Verlage tätig und illustriert Kinderbücher. Für ihre Auftragsarbeiten zeichnet sie meist Tiere, wie beispielsweise in den Geschichten vom „Kleinen Siebenschläfer“. Monster nehmen dennoch einen großen Stellenwert in ihrem Leben ein. Selbst in der Diplomarbeit der 37-Jährigen spielen Monster eine Hauptrolle. Mittlerweile gibt es drei eigene Bilderbücher. Am 1., 7., und 8. Dezember will die Haanerin den Besuchern im Haus Am Quall ihre sympathischen Kreaturen etwas näher bringen. „Ich male gerne Monster. Das ist etwas, bei dem ich mich kreativ ausleben kann“, erzählt die Diplom-Designerin.