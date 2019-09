Viel zu tun : Drei Einsätze für die Dinslakener Feuerwehr

Dinslaken Zeitgleich musste die Feuerwehr Dinslaken am Freitagabend zwei Einsätze abarbeiten. Die erste Alarmierung erfolgte um 19.20 Uhr für die Einheit Hauptwache. Eine schwergewichtige Person musste durch die Feuerwehr erst medizinisch versorgt werden, danach unterstützte die Wehr den Rettungsdienst noch beim Transport dieser Person.

Am späten Freitagabend erhielt die Dinslakener Wehr Dinslaken die Anfrage, Kräfte und Fahrzeuge für einen Großeinsatz in Kamp-Lintfort zu stellen. Dies war dann der dritte Einsatz. Um 23 Uhr machten sich ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) und ein Einsatzleitwagen (ELW) auf den Weg nach Kamp-Lintfort. Im Laufe der Nacht wurden an der Einsatzstelle von der Besatzung des HLF aufflammende Glutnester bekämpft. Die Besatzung des ELW leistete Führungsunterstützung für die Einsatzleitung vor Ort Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr kehrten die 15 ehrenamtlichen Kräfte, die sich aus den Einheiten Stadtmitte und Hiesfeld zusammengesetzt hatten, wohlbehalten mit ihren Fahrzeugen in die Feuer- und Rettungswache Dinslaken zurück.