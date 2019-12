Neue Kita in Rheinberg : „Grashüpfer“ ziehen in die Begegnungsstätte

Rheinberg In der Rheinberger Eschenstraße wird zukünftig – zumindest für eine Übergangszeit – die Heimat der neuen DRK-Kindertagesstätte „Grashüpfer“ sein.

40 Kinder ab drei Jahren werden dort bis zu ihrem Schuleintritt die Möglichkeit haben, zu spielen und zu lernen. Parallel wird in der Akazienstraße fleißig gebaut, denn dort entsteht ein Kita-Neubau; im Jahr 2021 soll er fertig sein. Dann werden auch die „Grashüpfer“-Kinder umziehen. Im Neubau wird es vier Gruppen geben, in denen bis zu 75 Kinder betreut werden können – auch Betreuungen für Kinder ab vier Monaten.

Fünf Erzieherinnen kümmern sich unter der Leitung von Ewa Stadler in der Eschenstraße 28 in den Räumen der städtischen Begegnungsstätte Reichelsiedlung um die Jungen und Mädchen. Sie werden in zwei altersgemischten Gruppen betreut. Die Kita „Grashüpfer“ befindet sich nur für die nächsten Monate übergangsweise in der Begegnungsstätte. Träger der Einrichtung ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Kreisverband Niederrhein.