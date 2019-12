Musiknacht am 11. Januar : Der Klang Südamerikas

Das Trio Rumbambé. Foto: Veranstalter

Mit zwölf Gaststätten und 14 Bands ist die elfte Enni-Night of the Bands am Samstag, 11. Januar, ab 18.30 Uhr, gut besetzt. Mit einem Bus kann man die außerhalb liegenden Lokale erreichen. Die Tickets für die Bandnacht gibt es für 14 Euro in den teilnehmenden Lokalen und bei der Volksbank.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken