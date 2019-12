Konzert mit Dancing Queen : Die größten Hits von ABBA in der Rheinberger Stadthalle

Die Musiker von Dancing Queen spielen in der Rheinberger Stadthalle Hits der Kultband ABBA. Foto: Veranstalter

Rheinberg Das Kulturbüro der Stadt Rheinberg präsentiert am Samstag, 25. Januar 2020, um 20 Uhr in der Stadthalle das Konzert „Dancing Queen – eine Hommage an ABBA“.

Die Kultband ABBA ist eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten. „Mamma Mia“, „Fernando“, „The Winner Takes It All“, „Chiquitita“, „SOS“ oder „Super Trouper“ sind nur einige der zahlreichen Superhits in der Geschichte der Band.

In dem Konzert „Dancing Queen – eine Hommage an ABBA“ sind sie die größten Evergreens von ABBA noch einmal zu hören. Eingebunden in ein Konzertformat werden sie live auf der Bühne der Stadthalle gespielt. Fans der Band, aber auch alle anderen Zuhörer können sich auf die fantastischen Stimmen der Sängerinnen und Sänger und auf großartige, solistische Parts der Musiker freuen.

Als charmanter Moderator führt Peter Wölke durch den Abend und vermittelt den Zuschauern durch interessante Fakten und Eckdaten einen Einblick in die große Karriere von ABBA.

Karten für das Konzert gibt es zum Preis von 32, 29 oder 26 Euro – je nach Platzkategorie – im Kulturbüro der Stadt Rheinberg oder online unter www.stadt-rheinberg.reservix.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

(RP)