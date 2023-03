Auch in Rheinberg Am 4. April ist der Tag für alle Schlagzeuger

Die meisten modernen Musikstücke sind im Viervierteltakt. Das ist der Grund, warum der Weltschlagzeugertag oder auch „World Drummers‘ Day“ am 4.4. stattfindet. Erfunden hat ihn und organisiert wird er von Christian Schages, einem professionellen Schlagzeuger aus Krefeld, der seit Jahren unter anderem in den Räumen der Freien Musikschule Rosenberger-Pügner in Rheinberg unterrichtet. Der Musiker weist auf den zehnten (übrigens nicht kommerziellen) Weltschlagzeugertag am 4. April hin.