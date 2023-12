Tipps für Wohltäter Was beim Spenden in den Sozialen Medien beachtet werden sollte

Auch Vereine wie das Deutsche Rote Kreuz setzen auf Sammelaktionen in den Sozialen Medien. Seit 2018 bietet das DRK personalisierte Spendensammlungen bei Facebook und seit 2021 bei Instagram an. Personalisiert bedeutet, dass private Nutzerinnen und Nutzer eine Spendenaktion für den Verein anlegen und im virtuellen Freundeskreis teilen können. Sie legen sowohl den Namen der Aktion - zum Beispiel „Adventssammlung“ - als auch die Höhe des Spendenziels selbst fest. Die Spender zahlen dann via Kredit- oder Debitkarte über ihren Account an den Verein.