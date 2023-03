Auftaktveranstaltung zur neuen Förderperiode in Sonsbeck Leader stellt erfolgreiche Förderprojekte vor

Die Leader-Region „Niederrhein: Natürlich lebendig“ will zum Start der neuen Förderphase einen Rückblick auf die in den vergangenen sechs Jahren bereits erfolgreich umgesetzten Projekte werfen. Dafür sind alle interessierten Bürger aus den vier Kommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten zu einer Abschluss- und Neustartveranstaltung am Freitag, 21. April, in der Wohnanlage St. Bernardin in Hamb eingeladen.