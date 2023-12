Fußball-Kreisliga A FC Meerfeld gelingt der späte Befreiungsschlag

Für Wranik war‘s eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Zwölf Jahre verbrachte er als Spieler und Trainer beim FCM. Meerfeld-Coach Kevin Hanebeck zählt zu seinen besten Freunden. Doch die Vorzeichen waren schon unter der Woche schlecht. Elf Akteure fielen aus, drei weitere mussten angeschlagen aufs Feld. Um elf Mann zusammenzubekommen, wurde der Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft aufgestockt. Wranik selbst hatte sich schon darauf eingestellt, im Tor zu stehen. Max Knöpel, der in der Jugend schon mal das Tor hütete, erklärte sich aber bereit, die Rolle des Keepers zu übernehmen. „Wir konnten die ganze Woche nicht trainieren. Aber man muss der Mannschaft Respekt zollen, dass sie überhaupt angetreten ist. So können wir uns nichts nachsagen lassen. Wir haben es trotzdem gut gemacht und in der Nachspielzeit verloren. Das war natürlich bitter“, analysierte Wranik und fordert ein Umdenken der Spielansetzungen für die Wintermonate. „Spielleiter Peter Hanisch war da. Man weiß seit drei Jahren um die Situation, dass es viele Ausfälle gibt. Das sollte man schon mal überdenken“, fordert der 42-Jährige.