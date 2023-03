Ungewöhnliches Gericht aus Alpen Spargel-Döner? Spargel-Döner!

Das kleine Alpen hat in vielerlei Hinsicht Einzigartiges zu bieten. Das Baudenkmal Motte zum Beispiel mit den darin befindlichen Resten einer alten Burg, die älteste reformierte Kirche der Welt mit ihrem markanten Zwiebelturm oder die Plaggenhütten der Flüchtlinge aus der Pfalz oben auf der Hei. Dass der Ort auch in kulinarischer Hinsicht mit einem Alleinstellungsmerkmal punktet, dafür hat Ali Patlar gesorgt. Der gelernte Döner-Koch und Besitzer des nach seiner Tochter benannten Restaurants „Irem“ an der Lindenallee hat vor inzwischen acht Jahren den Spargel-Döner erfunden und damit seinerzeit bundesweit Aufmerksamkeit erregt.