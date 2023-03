Rheinberger Stadtmeisterschaft  Junge Garden liefern tänzerische Klasse

Auch die kleinsten Kleinigkeiten müssen stimmen. Sitzen die Frisuren, sind alle Strumpfhosen ohne Makel, all das gilt es vorher zu überprüfen. Für Punkte sorgten dann die Tanzelemente und Figuren mit unterschiedlichen Schweregraden der Bambinis, Garden und Solo-Mariechen. Moderiert wurde die Veranstaltung in bewährt humorvoller Weise von Ralf Hanz und Normen Grobitzsch. Sie gehören zum Elferrat der St.-Ulrich-Bruderschaft in Millingen, die selbst keine Tanzgarde hat. Die Meisterschaft unterstützen die beiden gerne.