World Drummer‘s Day am 4. April auch in Rheinberg : Trommeln für den Frieden

Christian Schages an seinem Schlagzeug. 2013 hat er den Weltschlagzeugertag erfunden. Archivfoto: CS Foto: Schages

Rheinberg Christian Schages, Schlagzeuglehrer in Rheinberg, organisiert am 4. April wieder den „World Drummer‘s Day“. Selbst in Afrika wollen Musiker ein lautstarkes Zeichen für den Frieden setzen.

Schüler freuen sich über den Tag des Taschenrechners, Feierfreunde über den Welt-Party-Tag. 2013 rief Christian Schages den World Drummer‘s Day ins Leben. Seitdem steht der Weltschlagzeugertag am 4. April (der 4.4. steht als Symbol für den Vierviertel-Takt) auf der Liste kurioser Feiertage. Auch in diesem Jahr.

Dabei ist dieser Tag gar nicht so kurios. „Trommeln verbindet, das Zusammenspiel erzeugt ein natürliches Hoch und kann die Menschheit maßgeblich bewegen und verbinden“, ist der Musiker überzeugt, der Schlagzeugschulen in Krefeld und Rheinberg betreibt. Angesichts des Ukraine-Krieges ist das in diesem Jahr von besonderer Bedeutung, denn der kommende Montag steht unter dem Leitmotiv #DrumForWorldPeace und #TrommelnFuerDenWeltfrieden.

„Ich bin Musiker und kein Politiker“, sagt Christian Schages, aber er wolle ein lautstarkes Zeichen für den Frieden setzen. Und welches Instrument sei dafür besser geeignet als ein Schlagzeug? Schlagzeuger, Trommler und Percussionisten sind also aufgerufen zu trommeln, was das Zeug hält.

Wer beim World Drummer‘s Day mitmacht, kann seinen Beitrag – ein Foto, Video, eine Geschichte rund um die Person hinter dem Instrument auf Social Media hochladen. Die Beiträge sollten auf jeden Fall mit den Hashtags #Weltschlagzeugertag und #WorldDrummersDay versehen werden.

Ein Live-Event wird es in Rheinberg oder Krefeld pandemiebedingt nicht geben. Doch die mediale Verbreitung via Internet hat auch Vorteile. „Wir erreichen damit natürlich Menschen, die wir vor Ort nicht erreichen würden“, bestätigt Christian Schages, der Beiträge nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Spanisch und Französisch postet und damit die Reichweite maßgeblich erhöht. Unter dem Hashtag #WorldDrummersDay sind beispielsweise Beiträge aus dem Ausland, sogar aus Afrika zu finden. „In Lagos wird es in der Tat auch ein Trommel-Event geben“, freut sich Schages.

