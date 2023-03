DRK reagiert auf Platznot in Alpen Kindergarten-Container gehen in Alpen dem Neubau voraus

Alpen · In Alpen herrscht ein Mangel an Kindergartenplätzen. Das Kreisjugendamt will dem Hauptausschuss Zahlen präsentieren. Das DRK plant ein Provisorium. Der Grundstücksvertrag ist unterschrieben. Warum der Baustart trotzdem noch länger auf sich warten lässt.

27.03.2023, 14:24 Uhr

Das Kleinspielfeld an der Skeundarschule ist Teil der Lösung des Konflikts mit der Alpenber Viktoria. Foto: Armin Fischer (arfi)

Der ausgehandelte Deal zwischen dem Rathaus und dem DRK-Kreisverband Niederrhein, zwischen dem Kunstrasenplatz der Viktoria und dem Feuerwehrgerätehaus einen Kindergarten mit einer Tagespflege zu bauen, hatte über Wochen die Gemüter erhitzt. Nachdem sich die Verwaltungsspitze mit der Führungsmannschaft der Fußballer getroffen und einen Kompromiss ausgehandelt hatte, hatten sich die Wogen geglättet. Nun sind erste Fakten geschaffen worden. Die Tinte unter dem Erbpacht-Vertrag für das Grundstück ist trocken. Das bestätigte Bürgermeister Thomas Ahls am Montag auf Anfrage der Redaktion. Für Dienstag haben sich Vertreterinnen des Kreisjugendamtes zum Besuch im Haupt- und Finanzausschuss (18 Uhr, Sitzungssaal) angesagt, um den drängenden Bedarf an Kindergartenplätzen im Ortsteil Alpen mit Zahlen zu untermauern. Wie der Bürgermeister im Gespräch erläuterte, wolle das DRK darauf reagieren und schon vor dem Baustart auf dem Gelände Container aufstellen. Nur so könne sichergestellt werden, dass zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für alle eingelöst werden könne. Auch das neue Spielgelände soll bis dahin bereits hergestellt sein. Um mit dem Bau des neuen Gebäudes – die Planung laufe derzeit – beginnen zu können, muss der Rat zunächst noch entsprechendes Baurecht schaffen. So etwas dauert. Dann erst könne der Bauantrag gestellt werden. Ob noch in diesem Jahr mit dem Spatenstich gerecht werden kann, scheint offen.

(bp)