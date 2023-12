Weihnachtskonzerte in Mönchengladbach Gelungene Premiere von „Jazzy Christmas“

Zum ersten Konzert unter dem Titel „Jazzy Christmas“ hatten der Gladbacher Jazz-Schlagzeuger André Spajic und das Adrian-Wachowiak-Trio in die evangelische Kirche in Odenkirchen geladen. Die rund 150 Besucher waren nicht nur Publikum, sondern durften später auch noch in das Weihnachtslied schlechthin „Stille Nacht“ einstimmen.