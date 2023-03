Schule in Rheinberg Vorlesewoche an der Montessorischule in Borth

Jedes Mädchen und jeder Junge habe sein Lieblingslesebuch oder Vorlesebuch mit in die Schule bringen dürfen, habe darin während der Lernzeit lesen dürfen und es den anderen Kindern in kreativ gestalteten Buchvorstellungen präsentiert. Und mehr noch als das: Die Grundschulkinder durften sich auf den Vorlesewettbewerb vorbereiten, in Vorrunden und Finalrunden der Konkurrenz stellen, bei der Lesenacht an einer spannenden Lese-Schnitzeljagd durch das abendliche Schulgebäude teilnehmen, einen „leckeren“ Schatz finden, in den Lernräumen im Schlafsack vorlesenden Kindern zuhören, bis man eingeschlafen war, um dann am Morgen ein köstliches Frühstück genießen zu können.