Liberale fordern unabhängigen Gutachter bei Baustellenabnahme FDP besorgt wegen möglicher Baumängel in Alpens „Neuer Mitte“

Der Weg mitten durch Alpen ist nach der ewig langen Großoperation an der Dorfschlagader für Autofahrer seit wenigen Wochen wieder frei. Doch die Nachwehen des äußerst zähen Stadtumbaus sind noch lange nicht behoben. Bürgermeister Thomas Ahls hat sich mit dem neu formierten Werbering getroffen, um „im Wohnzimmer“ jetzt im guten Dialog nach vorn zu schauen. Unterdessen hat sich Monika Knüppel, neue Frau an der Spitze der FDP-Fraktion in einem Offenenen Brief zu Wort gemeldet. Darin äußert sie ihre Sorgen über die Qualität des Stadtumbaus zur Herstellung der Neuen Mitte zwischen der Bäckerei Tebart und der Amaliengalerie.