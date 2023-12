Kulturprojekte Niederrhein in Rheinberg Live-Jazz in der Pausenhalle der Europaschule

Mitten in der vierten Stunde ertönt plötzlich und unangekündigt jazzartige Live-Musik aus dem Pädagogischen Zentrum, Sekunden später öffnen sich alle Türen der Galerie über dem PZ und ganze Schulklassen strömen aus den Räumen und hören der Musik zu, die die Zuhörer sofort mitnimmt. Es wird gebannt zugehört, im Takt mitgewippt und fasziniert zugeschaut, wie das Trio– Silvan Joray an der Gitarre, Nadav Erlich am Kontrabass und Jordi Pallares am Schlagzeug, unterstützt von Gianni Gagliardi am Tenorsaxophon, live performt. Umgehend erfüllt das Pädagogische Zentrum ein Hauch von internationalem Flair.