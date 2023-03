Komödie in Rheinberg Tolles Mundarttheater „met vööl Pläsier“

„Twee wi Katt on Hond“ (Zwei wie Katz und Hund) heißt die Komödie in drei Akten. Der Inhalt: Pastor und Bürgermeister leben in einem Dorf am Niederrhein Tür an Tür und sind sich spinnefeind, werfen sich gegenseitig ihre Verfehlungen vor die Füße – bis irgendwann jemand mit List und Tücke auf die Idee kommt, das Wasser aus dem Dorfbrunnen zu Heilwasser zu erklären. Dann rollt der Rubel, die beiden Streithähne liegen sich versöhnt in den Armen und zählen die Scheinchen. Weil der Erfolg groß gefeiert werden soll, muss ein italienischer Oper-Star her. Der kommt auch, allerdings verbirgt sich hinter ihm der deutsche Verehrer der Bürgermeister-Tochter.