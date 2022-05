Politische Jugend in Rheinberg : Foto-Finish der Kandidaten von CDU und SPD

Politische Jugend in Rheinberg

Rheinberg Renan Cengiz (Die Partei) und Manuela Bechert (Die Linke) haben für den Landesjugendring NRW im Vallan in Rheinberg die Wahl der am Sonntag noch nicht wahlberechtigten Jugendlichen organisiert. Mit einem erstaunlichen Ergebnis.

Am Sonntag, wenn‘s zählt in Nordrhein-Westfalen, hat die Generation U 18 noch keine Stimme. Doch Jugendliche unter 18 Jahre konnten im Vallan im Stadtpark ihr Kreuzchen bereits machen. Bei den Direktkandidaten gab‘s ein Fotofinish: René Schneider (SPD) und Sascha van Beek CDU lagen mit 26,3 Prozent der Stimmen gleichauf. Die Zahl der absoluten Stimmen ist nicht bekannt, sodass es hier beim Probelauf beim Unentschieden bleiben kann. Renan Cengiz von Die Partei kam mit Franca Cerutti (FDP) mit je 15,8 Prozent auf Rang drei vor dem Grünen Niels Awater (10,5) und Manuela Bechert von Die Linke (5,3). Bei den Zweitstimmen wurde die CDU bei den Rheinberger Jungwählern mit 30 Prozent stärkste Kraft vor der SPD (25), Die Partei (15), Bündnis90/Die Grünen und FDP mit je 10 Prozent. Die Linke und die AfD erreichten so gerade die Fünf-Prozent-Marke.