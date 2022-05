Alpener Institut hilft Flüchtlingen : Volksbank tauscht bald ukrainisches Geld in Euro um

Niederrhein Viele Flüchtlinge aus der Ukraine haben zwar aus der Heimat Geld mitgebracht. Aber sie können hier damit wenig anfangen. Nun bietet die Volksbank Niederrhein die Möglichkeit an, es in Euro umzutauschen. Der Service ist gratis.

Von Mittwoch, 18. Mai, an tauscht die Volksbank Niederrhein als eine der ersten Banken in der Region ukrainisches Bargeld in Euro um – gratis. Nachdem die gesetzlichen Regelungen nun getroffen worden sind, können volljährige Ukrainer bis zu 10.000 Griwna (UAH) pro Person umtauschen. „Wir haben sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zum erstmöglichen Zeitpunkt den Umtausch vornehmen zu können“, so Volksbank-Chef Guido Lohmann. „Es ist selbstverständlich, dass wir das kostenlos abwickeln werden.“ Die Volksbank Niederrhein nimmt Geldscheine im Nominalwert von 100 bis 1.000 Griwna an. Scheine mit niedrigerem Wert sowie Münzen können leider nicht angenommen werden. Hilfestellungen für Kunden und Mitarbeiter in ukrainischer Sprache stehen zur Verfügung, um die praktische Abwicklung trotz Sprachbarriere zu erleichtern. Der Wechselkurs wird jeweils am Freitag für die nachfolgende Woche von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben.