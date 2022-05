Berufsorientierung in Rheinberg : Ausflug in die Welt der Technik

Ausflug in die Welt der Technik

Berufsorientierung in Rheinberg

Sarah Baumeister (l.), Anne Passen und Philipp Ludwigt (r.) begleiteten die Schüler durch die Werkstätten und führten sie in den Showroom. Foto: Aumund

Rheinberg Berufsorientierung in der Welt der Arbeit: Aumund macht Maschinen für Rheinberger Schüler und Schülerinnen des Amplonius-Gymnasiums begreifbar.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnten die Berufsfelderkundungstage des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums nun wieder vor Ort in den Betrieben stattfinden. Zum zweiten Mal nach 2019 hat die Aumund Fördertechnik GmbH Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 100. Firmenjubiläum begeht, kennenzulernen und Produktionsmaschinen zum Anfassen zu erleben.

Sieben Neuntklässler nutzten diese Gelegenheit, sich unmittelbar über das Berufsfeld im Bereich Maschinenbau zu informieren: Neben Maschinenbau-Ingenieurinnen und -Ingenieuren sowie Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieuren sind bei Aumund auch zahlreiche Technische Produktdesignerinnen und -designer, die früher Technische Zeichnerinnen und -zeichner hießen, beschäftigt. Viele von ihnen wurden im eigenen Haus ausgebildet und geben ihr Wissen nun an die nächste Generation weiter.

Konstruktionsgruppenleiterin Anne Passen, federführend im Bereich der technischen Ausbildung bei Aumund, sowie der Area Sales Manager Philipp Ludwigt und Sarah Baumeister, Leiterin des Layout-Teams, gaben den Schülern einen anschaulichen Einblick in ihren praktischen Arbeitsalltag.

Bildung in Rheinberg

Bildung in Rheinberg : Europaschule steht für Vielfalt

Kunstprojekt in Meerbusch

Kunstprojekt in Meerbusch : „Stranger Things“ im Alten Küsterhaus

Abi-Feiern finden wieder in der Stadthalle statt

Bildung und Pandemie in Rheinberg

Bildung und Pandemie in Rheinberg : Abi-Feiern finden wieder in der Stadthalle statt

Zum Schluss konnten die Schülerinnen und Schüler selber aktiv werden und die Möglichkeiten moderner Technik ausprobieren: Nach einer kurzen Einweisung in die Grundlagen der räumlichen Darstellung tauchten sie durch einfache Übungen in die Welt der 3D-Konstruktion ein und konnten so die 3D-Darstellung von Aumund-Maschinen nachvollziehen.