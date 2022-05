Schlechte Nachricht für Schwimmer : Für Rheinbergs Freibad wird der Sommer kurz

Rheinberg Weil das Personal fehlt, soll das Underbergbad nur in den Sommerferien geöffnet werden und das täglich nur sechs Stunden. Ärger ist programmiert.

Der Sommer ist da. Mit Anstieg der Quecksilbersäule aber wird in Rheinberg das Grummeln der Badefreunde vernehmbarer. Die Nachricht sickert durch, dass das Freibad im Stadtpark erst mit Beginn der Sommerferien (27. Juni bis 9. August, täglich 12 bis 18 Uhr) seine Pforten öffnet – mit stark eingeschränkten Badezeiten also – und mit Start ins neue Schuljahr gleich wieder schließt.

Als klar war, dass die ehrenamtlichen Retter im Sommer nicht im erforderlichen Umfang – die Rede ist von rund 600 Arbeitsstunden – zu Verfügung stehen, habe die Stadt kaum noch die Chance gesehen, auf private Dienstleister zu setzen. Andere Städte hätten ähnliche Probleme, der Markt sei „nahezu leer gefegt“, so Heyde: „Ganz abgesehen von den Kosten, die sparsamen Politikern Tränen in die Augen treiben.“

Die CDU-Fraktion schlägt „zielgruppengesteuertes Schwimmen“ vor, um mit weniger Personal längere Öffnungszeiten zu generieren. Zu bestimmten Zeiten könnten einzelne Schwimmbecken geöffnet werden, zum Beispiel für Familien oder Sportschwimmer. Aber der Bürgermeister will die Flinte noch nicht ins Korn werfen, um die Badezeit unter freiem Himmel noch auszudehnen. In Kürze werde die Stadt einen Aufruf starten, um qualifiziertes Personal befristet einzustellen. Auch mit der DLRG bleibe man in Kontakt und beobachte weiter den freien Markt. „Wir ziehen an allen möglichen Strippen“, verspricht Heyde im Wissen, dass es für Freibad-Fans nur ein schwacher Trost ist, dass das Hallenbad nur für die Sommerferien dicht ist: „Das ist für Schulen eine gute Nachricht.“ Eine schlechte muss die Stadt verkraften: Bäderbetriebsleiter Dustin Strelow wechselt Ende Juni das Bad.