Bildung und Pandemie in Rheinberg : Abi-Feiern finden wieder in der Stadthalle statt

Rheinberg Nach zwei Jahren Pause in der Pandemie findet die feierliche Übergabe der Abi-Zeugnisse wieder im Rheinberger Stadthaus statt. Aber noch gilt Maskenpflicht.

Noch stehen die mündlichen Prüfungen an, aber einen Grund zur Freude gibt es nun schon für die Abiturienten des Amplonius-Gymnasiums und der Europa-Schule: Ihrer Abi-Feier in der Rheinberger Stadthalle steht nichts mehr im Weg. Die personelle Beschränkung, die in der Corona-Pandemie Großveranstaltungen jeglicher Art ausgebremst hat, fällt weg. Die Zeugnisausgabe kann also im festlich angemessenen Rahmen in der Stadthalle stattfinden. Diese gute Nachricht überbrachte Bürgermeister Dietmar Heyde im Schulausschuss. Nur die Masken-Pflicht könne er momentan noch nicht aufheben, so der Bürgermeister, aber es sei ja noch ein wenig Zeit bis zur Abi-Feier.