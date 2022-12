Pfadfinder verteilen Friedenslicht in Alpen und Sonsbeck Kleines Licht gegen die Finsternis

Gegen Ende der Aussendungsfeier sangen Chor und Besucher den Pfadfinder-Klassiker „Kleines Licht aus Bethlehem“. Nach dem Auszug dankten die Pfadis allen Mitwirkenden für diese wohl lange in Erinnerung bleibende Messfeier. Anschließend gab’s einen geselligen Ausklang mit warmen Getränken. Von sofort an kann das Friedenslicht an allen Krippen in den Pfarrkirchen in Veen, Bönninghardt, Menzelen, Büderich, Ginderich und Alpen geteilt und mit nach Hause genommen werden. Die Pfadfinder hoffen, dass das kleine Licht des Friedens in vielen niederrheinischen Wohnungen wohltuende Wirkung entfaltet.