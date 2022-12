Verkehrsunfall in Rheinberg Lkw-Fahrer hindert Xantener nach Fahrerflucht an der Weiterfahrt

Weil ein 22-jähriger Autofahrer aus Xanten nach einem Unfall in Rheinberg davon gefahren sein soll, ohne sich um einen Verletzten zu kümmern, erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie schildert den Ablauf wie folgt: Am Mittwoch gegen 9.55 Uhr war ein 27-jähriger Xantener auf der L137 (Xantener Straße, alte B57) in Fahrtrichtung Solvay und Rheinberg gewesen. Vor ihm fuhr ein Tanklaster, den der 27-Jährige überholen wollte. Er scherte dafür nach links aus. Zeitgleich war der 22-jähriger Xantener in der gleichen Richtung unterwegs und hatte bereits zum Überholvorgang von mindestens zwei Fahrzeugen angesetzt. Als der 27-Jährige den 22-Jährigen bemerkte, befand dieser sich bereits unmittelbar hinter ihm. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Ältere sein Fahrzeug ruckartig zurück auf die rechte Fahrspur und geriet dabei ins Schleudern. Dabei sei er zunächst gegen einen Baum geprallt, der sich auf der gegenüberliegenden Seite im Grünstreifen befand, und kollidierte danach mit der Außenfassade eines Wohnhauses, das an den rechten Grünstreifen angrenzt. Der Mann wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das stark beschädigte Auto des 27-Jährigen, ein roter Audi, wurde abgeschleppt. Aus der Fassade des Hauses waren Ziegelsteine herausgebrochen. Laut Aussage eines Statikers besteht jedoch keine Einsturzgefahr.