Rheinberger Studienstiftung bringt Kalender heraus Mit Amplonius durchs Jahr 2023

Um das Jahr 1410 legte Amplonius, der in Rheinberg geboren wurde, eigenhändig einen Katalog seiner 633 Codices (ursprünglich ein Stapel beschrifteter oder zur Beschriftung vorgesehener Holz- oder Wachstafeln, später ein von zwei Holzbrettchen umschlossener Block gefalteter oder gehefteter Papyrus- oder Pergamentblätter) an und ordnete die Schriften in zwölf Abteilungen entsprechend der zeitgenössischen Aufteilung der Wissenschaftsdisziplinen.