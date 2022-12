Weihnachtstradition in Rheinberg Weihnachtslieder vor dem Stadthaus

In Rheinberg beginnt das Weihnachtsfest mit schöner Musik. An Heiligabend, 24. Dezember, findet um 16 Uhr in der St.-Peter-Kirche in der Innenstadt zunächst ein Wortgottesdienst mit Krippenspiel statt, mitgestaltet vom Kinderchor „Sing!Spatzen“. Im Anschluss an diese Krippenfeier gegen 16.30 Uhr/16.45 Uhr sind alle Frauen, Männer, Jugendlichen und Kinder herzlich zum traditionellen Weihnachtsliedersingen mit dem Blasorchester Lohmühle vor dem Stadthaus eingeladen. Sollte es regnen oder stürmen, wird unter dem Glasdach des Stadthauses gesungen und gespielt. Die Stadt Rheinberg und das Orchester unter der Leitung von Udo Henning freuen sich auf viele Mitwirkende.