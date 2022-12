Marktkonzert an Heiligabend Menzelen lässt Weihnachten musikalisch klingen

Das Adventsfenster stimmt die Mitglieder des Vereins stets auf ihre traditionelle Weihnachtsrunde an Heiligabend ein, bei der sie das Dorf vor der Bescherung an verschiedenen Stationen mit ihren Melodien weihnachtlich einstimmen (wir berichteten). Um 12 Uhr geht’s los. An vielen Stationen werden rund 40 Musiker mit Heißgetränken und Snacks erwartet. Um 22 Uhr lässt der Musikverein mit dem ganzen Dorf den heiligen Abend am Marktplatz mit besinnlicher Weihnachtsmusik zum Mitsingen ausklingen.