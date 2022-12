Unterstützung für die Rheinberg Spenden für Kinder und Senioren

Es kamen mehr als 100 Weihnachtstüten für die Tafel zusammen. Die 34 Wunschzettel der Kinder waren bereits nach einem Tag vergeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten diese mitgenommen, um sich um die Wünsche der Kinder zu kümmern. „Es ist immer wieder großartig zu sehen, wie schnell die Wunschzettel der Kinder und die Tüten für die Senioren am Weihnachtsbaum vergriffen sind. Die Hilfsbereitschaft unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist wirklich beeindruckend“, freut sich Werkleiter Norbert Mülders. Inzwischen sind alle Geschenke ausgeliefert, um den Kindern und den Seniorinnen und Senioren das Weihnachtsfest ein wenig zu verschönern. Tanja Braun, ehrenamtliche Koordinatorin der Tafel in Rheinberg, sagt: „Unser ganzes Team ist enorm dankbar für die zahlreichen Spenden und Unterstützungen, die die Tafel von allen unseren Mitmenschen erfahren. Die heutige Zeit und die aktuelle wirtschaftliche Lage sind für keinen unserer Mitbürger leicht. Daher gilt ein besonderes Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender.” RP