Bürger in Kaarst eingeladen Ökumenisches Friedenssingen am Neumarkt

Kaarst · Es ist das erste mal seit Beginn der Corona-Pandemie, dass es am 23. Dezember in der Stadtmitte wieder ein Friedenssingen gibt. Was geplant ist und wann es losgeht.

23.12.2022, 04:50 Uhr

Beim Friedenssingen im Jahr 2019 war es rappelvoll. Foto: Georg Salzburg(salz)