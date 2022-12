DRK-Kitas Ossenberg und Borth Elternbeirat unterstützt die Rheinberger Tafel

Immer mehr Menschen sind auf die Unterstützung der Rheinberger Tafel angewiesen. Die aber kann den Bedarf kaum noch decken. Das veranlasste den Elternbeirat der DRK-Kindergärten Wolkenblick in Ossenberg und Flohkiste in Borth mit Nicole Puppe, Melisande Leiting, Denise Göpel-Schedlinski und Katharina Hochgreef die Eltern der Kindergartenkinder um Sach- oder Geldspenden zu bitten. Die Resonanz war erfreulich gut und die Spenden wurden im Beisein von Simone Ozga, Leiterin der DRK-Kitas, an Tanja Braun, Koordinatorin der Rheinberger Tafel, und Rolf Lange übergeben. RP