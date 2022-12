Sonsbecks Grundschüler gewinnen Klimaschutzpreis Erstklässler setzen mit Obstbäumen auf die Zukunft

Die „Bienchen“ der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule (Klasse 1 a) in Sonsbeck haben der Kälte in der Adventszeit getrotzt und für den Klimaschutz in der Erde gegraben. Die Kinder haben 15 von Bioland gestiftete Obstbäume auf dem Land des Bio-Geflügelhofes Bodden eingepflanzt, darunter Birnen-, Kirsch- und Apfelbäume. Sie tragen dazu bei, dass schon bald zum Beispiel Schafe Schatten finden und sich Bienen am Nektar der blütenreichen Bäume bedienen können.