Leitungswechsel im Alpener Familienzentrum 65 Luftballons zum Abschied in der Kita

Da lag ganz viel Gefühl in der kalten Dezember-Luft. „Ich verabschiede mich heute nicht von meinem Arbeitsfeld, sondern von vielen Menschen, die ich lieb gewonnen und in mein Herz geschlossen habe. Obwohl frei gewählt, verlasse ich das Evangelische Familienzentrum schweren Herzens“, sagte Claudia Schött. Danach stiegen 65 bunte Luftballons in den Alpener Himmel, und genau so viele Kinder riefen im Chor: „Tschüss Frau Schött“.