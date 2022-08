Unterstützung für die Jugendarbeit : Neuer Frei-Raum für Alpens Pfadis

Alpen Der Pfadfinderstamm St. Ulrich hat dank finanzieller Unterstützung der Volksbank Niederrhein und der Sparkasse am Niederrhein sowie der Gemeinde Alpen einen Gruppenraum im Freien errichten können.

Dass sich der Pfadfinderstamm St. Ulrich Alpen großer Beliebtheit erfreut, ist nicht nur an dem wachsenden Interesse der Kinder und Jugendlichen zu erkennen, sondern auch daran, dass ihm großzügige finanzielle Zuwendungen gemacht werden. So konnte mit Unterstützung der Volksbank Niederrhein und der Sparkasse am Niederrhein sowie der Gemeinde Alpen in den vergangenen Monaten ein großer überdachter Raum errichtet werden. Dort gibt’s nun mehr Platz für Gruppenstunden als in der Pfadfinderhütte, in die sich die Pfadis bisher bei schlechtem Wetter zurückgezogen hatten.