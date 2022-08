Streetfood-Festival in Rheinberg : Der Duft von Käsespätzle und Pelmeni

Ossenberg Eine kuinarische Weltreise: Mehr als 2000 Menschen ließen es sich am Wochenende beim 2. Streetfood-Festival auf dem Ossenberger Dorfplatz schmecken – bei Live-Musik und anderen Attraktionen wie einer großen Tombola.

Über dem Ossenberger Marktplatz wehte am Wochenende ein ganz besonderer Duft. Eine appetitanregende Mischung aus Reibekuchen, Fisch , Gulasch und Spezialitäten aus vielen Ländern den mehr 2000 Besuchern des zweiten Ossenberger Streetfood-Festivals um die Nase. „Wir haben versucht Fisch, Geflügel und Fleisch sowie vegetarisch und vegan unter einen Hut zu bekommen, was meiner Meinung nach auch gut gelungen ist“, erklärt Organisator Carsten Kämmerer, der bei der Zusammenstellung der Angebote weit über den niederrheinischen Tellerrand hinausblickte.

Programm Am Freitagabend präsentierte die Coverband „Matrix“ auf der RP-Bühne Hits der letzten Jahrzehnte. Der Sonntag gehörte den Kindern: Ab 13 Uhr säumten Maskottchen wie Feuerwehrmann Sam, Super Mario, Elsa aus der Eiskönigin oder Kalli von der LaGa in Kamp-Lintfort den Dorfplatz und standen für Autogramme und Fotos bereit. Songwriterin Sarah Hübers stellte eigene Kompositionen vor.

Klassische Musik in Rheinberg : Kammermusik am Sonntag auf Schloss Ossenberg

Schirmherrin der Veranstaltung war TV-Moderatorin Yvonne Willicks, die zugibt, selber häufig zu Fastfood-Gerichten zu greifen: „Das ist bei Dreharbeiten auch gar nicht anders möglich. Ich freue mich auch schon auf die kulinarische Weltreise in Ossenberg.“ Willicks war es ein besonderes Anliegen, auf die Tombola hinzuweisen, bei der es attraktive Preise wie eine Oldtimerfahrt, Tickets für Zoos und Freizeitparks sowie Fanpakete von Fußballklubs wie Schalke, Dortmund oder Köln zu gewinnen gab: „Der Erlös fließt in die integrative Umgestaltung des Ossenberger Kinderspielplatzes. Es ist sehr wichtig, dass alle Kinder miteinander spielen können.“

Diesen Aspekt unterstrich auch Bürgermeister Dietmar Heyde im Rahmen der Eröffnung am Freitag: „Wir sind eben nicht nur hier, um die Seele baumeln zu lassen oder satt zu werden. Es zeichnet den Ossenberger Markt aus, dass immer auch soziale Aspekte für Menschen, die nicht aus der Sonnenseite des Lebens stehen, im Hintergrund stehen.“ Zeit, in den Eimer der Los-Feen zu greifen, war genügend vorhanden, denn kaum war das Festival eröffnet, bildeten sich auch schon die ersten Schlangen an den 21 Verkaufsständen. Yvonne Kaufmann, die Allgäuer Spezialitäten wie Maultaschen und Käsespätzle anbot, zeigte sich zuversichtlich: „Normalerweise ernähren sich die Dorfbewohner sehr fleischlastig, aber am Niederrhein probiert man gerne mal was aus.“