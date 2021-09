Alpener Scouts verkaufen Selbstgefertigtes : Pfadfinderstamm St. Ulrich spendet für „Bewegen hilft“

Guido Lohmann (l.), Initiator der Charity-Aktion „Bewegen hilft“, besuchte die Alpener Pfadfinder in Nepicks Garten. Foto: Pfadfinder Foto: Pfadfinder

Alpen Mit selbst gemachten Produkten unter dem Motto „alles ganz natürlich“ haben die Alpener Pfadfinder Geld für die Charity-Aktion von Guido Lohmann gesammelt. Nun wurde der Erlös überreicht.

Die äußeren Bedingungen stimmten – und das Ergebnis ebenso: „Nepicks Garten“, das Refugium der Alpener Pfadfinder, zeigte sich in grüner Pracht, und die Sonne lachte vom wolkenlosen Himmel, als der Stamm St. Ulrich dort den Erlös aus seinem Sommer-Engagement der Charity-Aktion „Bewegen hilft“ überließ. Zusammengekommen sei ein „für den kleinen Verein beachtlicher Gesamterlös“, wie Anja Frings vom Vorstand erfreut sagte. Kurat Christian Walbröhl übergab den Geldbetrag an Guido Lohmann, der mit Ehefrau Monika zum Pfadfindergelände gekommen war.

Die Stammesmitglieder erläuterten ihren Gästen, welche Produkte sie unter dem Motto „alles ganz natürlich“ in den vergangenen Wochen geschaffen und zugunsten der Hilfsaktion verkauft hatten. Dazu gehörten beispielsweise selbst gemachte Marmeladen, Essige und Ingwer-Sirups ebenso wie Insektenhotels aus Konservendosen. Re- und Upcycling standen dabei im Fokus. Verkauft wurden die Produkte unter anderem beim Lavendelfest des Gartenbetriebs und Blumenfachhandels Hortensia in Alpen. Ebenfalls in einem Kfz-Handel der Gemeinde hatten die Pfadfinder für ihre Produkte ein Regal zur Verfügung bekommen.