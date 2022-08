Stadtentwicklung in Rheinberg : Neue Pläne für den Underberg-Turm in Rheinberg

Rheinberg Es gibt offenbar Pläne, den Underberg-Kräuterturm zumindest teilweise als Wohnhaus zu nutzen. Das teilte die Stadt Rheinberg mit. Was Eigentümer Aaldering mit der Immobilie vorhat, soll bald öffentlich vorgestellt werden.

Es tut sich offenbar etwas in Sachen Underberg-Kräuterturm. Das leerstehende Gebäude in der Rheinberger Innenstadt liegt seit Jahren in einem Dornröschenschlaf. Die Stadt Rheinberg teilte jetzt mit, dass ein Abstimmungsgespräch mit der Unteren Denkmalbehörde, dem LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland und dem Eigentümer samt beauftragten Architekten zu einer nunmehr geplanten überwiegenden Wohnnutzung des Kräuterturms stattgefunden habe. Eigentümerin ist die Aaldering-Unternehmensgruppe aus Rheinberg. Die Planung sehe deutliche Änderungen der äußeren Gestalt gegenüber der genehmigten Umnutzung zu einem Hotel vor. Es gebe weitere Punkte, die mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden sollten, etwa bauordnungsrechtliche Vorschriften zum Brandschutz. Gegebenenfalls werde es schon in der nächsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses eine Vorstellung der Pläne geben. Bis dahin müssten die eingereichten Unterlagen allerdings noch überarbeitet werden. Die nächste Sitzung des Bau- und Planungsausschusses soll am Mittwoch, 26. Oktober, um 17 Uhr, in der Rheinberger Stadthalle stattfinden.