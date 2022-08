Stadtplanung in Rheinberg : Stadt informiert über die geplante Kita in Orsoy

Orsoy Im Alten Zollhaus in Orsoy findet am Mittwoch, 31. August, 19 Uhr, eine öffentliche Informationsveranstaltung zur geplanten Kita bei Edeka statt.

In Orsoy hinter dem Edeka-Markt Daniels soll bald eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. In den politischen Gremien ist über dieses Vorhaben bereits mehrfach öffentlich diskutiert worden (wir berichteten). Für die Realisierung dieser Planung wird derzeit der Bebauungsplan Nr. 13 – Kindertagesstätte Orsoy – in Rheinberg-Orsoy aufgestellt. Parallel dazu erfolgt die Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Rheinberg an dieser Stelle. Das Baugesetzbuch schreibt vor, dass die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet werden müssen und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben werden muss.