Tagung in der Stadthalle Rheinberg : Wie man sich vor Starkregen schützt

Starkregen, vollgelaufnene Keller und überflutete Straßen - das kommt immer häufiger vor. Foto: dpa/Annette Riedl

Rheinberg In der Rheinberger Stadthalle findet am Montagnachmittag eine Tagung zu den Themen Klimawandel und Klimafolgenanpassung am Unteren Niederrhein statt.

Im Zuge der Nachhaltigskeits- und Mobilitätswochen der Stadt Rheinberg, die noch bis zum 18. September dauern, findet am Montag, 29. August, ab 15 Uhr, eine Fachtagung in der Rheinberg Stadthalle statt. Das Thema lautet „Klimawandel und Klimafolgenanpassung am Unteren Niederrhein – Fakten, Daten, Entwicklungen und Tipps“.

Die Flutkatastrophe, die vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für Tote, immense Schäden und unfassbares Leid gesorgt hat, liegt inzwischen ein Jahr zurück. Seit einigen Jahren häufen sich extreme Unwetter, bei denen in kurzer Zeit ungewöhnlich hohe Mengen Regen fallen. Beim Vortrag in der Stadthalle geht es deshalb auch um das Thema „Schutz vor Starkregen“. Es geht darum, wie sich Grundstückseigentümer vor den Folgen, die durch den Rückstau von Wassermassen entstehen, wirksam schützen können und welche rechtlichen oder versicherungstechnischen Aspekte beachtet werden müssen.

Es referiert Anne Wormland-Ciechanowicz, Starkregenexpertin des Projekts Klimafolgen und Grundstücksentwässerung (KluGe) der Verbraucherzentrale NRW. Neben weiteren Impulsvorträgen und anschließender Podiumsdiskussion wird es ein breites Rahmenprogramm mit Informationsständen und einer Ausstellung geben. So wird sich etwa Gesa Amstutz von der Lineg zu „Veränderungen von Wasser, Boden und Natur am Niederrhein“ äußern. Christiane Otto-Böhm vom Kreis Wesel spricht über „Sich wandelnde Regionen – das Instrument der Klimawirkungsanalyse für den Kreis Wesel“. Ole Langenbach (Wasserverbund Niederrhein) und Georg Tigler (Kommunales Wasserwerk) haben das Thema Wassergewinnung und Wasserversorgung vor Ort.

Das Projekt KluGe der Verbraucherzentrale NRW berät zu diesem Thema kostenlos unter Tel. 0211 3809300 oder per E-Mail unter abwasser@verbraucherzentrale.nrw oder über die Internetseite www.abwasser-beratung.nrw/schutz-vor-starkregen.

(up)