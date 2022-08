Sparkasse am Niederrhein startet Online-Plattform : Die neue Art des Spendens

Stellten die neue Online-Plattform ‚Spenden am Niederrhein‘ der Sparkasse vor (v.l.): Stefan Ertelt, Rainer Hellfeier und Raffaele Corda (beide Moerser Tafel) sowie Giovanni Malaponti. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Moers Mit der von der Sparkasse am Niederrhein ins Leben gerufenen Online-Plattform „Spenden am Niederrhein“ soll Spenden noch regionaler und einfacher werden. Reichweite, Funktionen, Mehrwert: Das sind die Vorteile.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sparkasse am Niederrhein unterstützt die ehrenamtliche Arbeit in ihrem Geschäftsgebiet von Moers bis Xanten jährlich mit Spenden und Stiftungsmitteln von rund 1,2 Millionen Euro. Durch die neu eingeführte Online-Plattform „Spenden am Niederrhein“ soll die ehrenamtliche Arbeit vor Ort noch sichtbarer gemacht werden. „Jetzt bieten wir regionalen Ehrenämtern die Möglichkeit, ihre Projekte zu präsentieren und dafür weitere Unterstützung einzuwerben“, sagt Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein. Alle rund 900 Vereine, Verbände und Institutionen im Geschäftsbereich der Sparkasse sind eingeladen, sich auf der Spendenplattform zu registrieren und sie intensiv zu nutzen. „Selbstverständlich kostenlos“, betont Malaponti.

Rainer Hellfeier und Raffaele Corda, Vorsitzende des Vereins Moerser Tafel, leiteten mit ihrem Projekt den Start der Online-Plattform ein: „Durch diese Art des Spendensammelns und die Möglichkeit, sich auf der Online-Plattform, in unserem Fall als Verein, zu präsentieren, können Ehrenämter den Menschen zeigen, was überhaupt alles hinter solch einem Verein oder Verband steckt. Das ist toll, sowohl für kleine als auch große Spendenprojekte.“ Den Vereinen wird somit eine Bühne geboten, um Projekte vorzustellen und zusätzliche Spenden einzuwerben. Zudem können sie Förderanträge an die Sparkasse über die Plattform einreichen. „Wir haben nach ersten Gesprächen mit den Vereinsvertretern schon sehr positive Rückmeldungen bekommen. Unser Engagement gegenüber der regionalen ehrenamtlichen Arbeit bleibt natürlich bestehen, soll jetzt aber nochmal verstärkt werden“, so Stefan Ertelt, Abteilungsleiter der Sparkasse am Niederrhein.

Wer etwas Gutes tun möchte, kann ganz leicht sehen, ob es in der Nachbarschaft ein förderwürdiges Projekt gibt. Alle Städte und Gemeinden im Geschäftsgebiet der Sparkasse – das sind Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten sowie Alpen und Sonsbeck – verfügen über eigene Unterseiten, auf denen die örtlichen Projekte gebündelt sind. „Jeder der will, kann zwischen fünf bis maximal 1000 Euro spenden. Das geht per Giropay/Paydirekt, Kreditkarte oder Paypal. Dabei ist uns wichtig zu erwähnen, dass jeder Euro auch exakt so bei dem erwählten Verein oder Verband ankommt“, so Stefan Ertelt.