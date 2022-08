Dorfwette zur Kirmes : Veener besiegen Brudermeister

Alpen-Veen Bei der Dorfwette sollten 30 der Krähennest-Regenten mit Königskette auf die Bühne kommen. Auch die 99-jährige Katharina Büren ließ sich den Auftritt nicht entgehen.

Mit großer Spannung erwartet wurde wieder einmal, was sich Aloys van Husen, Brudermeister der St.-Nikolaus-Schützen, dieses Mal als Dorfwette ausgedacht hatte. „Das fing vor 13 Jahren an“, erinnerte er an die Ursprünge dieser inzwischen zur Tradition gewordenen Idee. „Ich hatte gewettet, dass die Veener es nicht schaffen, einen Wanderpokal mit Underberg zu füllen“, erzählte van Husen. 3000 Fläschchen mit dem Magenbitter hätten die Veener in den Pokal gekippt. Damit war die Wette gewonnen. Seitdem sind van Husens Wetten stets der Höhepunkt am Kirmessonntag.

Und auch dieses Mal hatte sich der Landwirt wieder etwas Besonderes ausgedacht. „Weil in den letzten beiden Jahren die Schützenfeste wegen Corona ausfallen mussten, haben wir die Veener Nachbarschaften, Vereine und Freundeskreise aufgerufen, unter dem Motto Schützenfest im Krähennest ihre eigenen Könige oder Königinnen zu ermitteln“, erklärte der Brudermeister. So wettete er, dass die Veener es nicht schaffen, 30 dieser Würdenträger und -trägerinnen mit Königskette auf die Bühne im Zelt zu bekommen. „Der Hintergrund ist, dass wir diesen Menschen auch ihre verdiente Ehre zuteil werden lassen wollen“, sagte der Herausforderer. Wie so oft hat er – irgendwie auch gewollt – die Rechnung ohne sein geliebtes Dorf gemacht. So trudelten immer mehr Menschen mit einer Schärpe am Kirmesplatz ein. Darunter mit der 99-jährigen Katharina Büren die wohl älteste Schützenkönigin vom Niederrhein.