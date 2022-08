Bewegende Dorfgeschichte : Alpen-Lexikon auf die Straße gebracht

Die 20 Geschichtstafeln stehen in Alpen zwar schon seit Herbst, sind aber wegen Corona erst jetzt bei einem Spaziergang der Unterstützer offiziell vorgestellt worden. Christian Lommen, Vorsitzender des Fördervereins Motte, übernahm die Rolle des Dorfführers – hier am Drachenkämpfer am Friedhof. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Der Förderverein Motte sowie der Heimat- und Verkehrsverein in Alpen sind stolz auf ihren Geschichtspfad mit 20 wertigen Info-Tafeln an dorfhistorisch prägenden Orten. Die Macher luden Unterstützende zum Spaziergang ein.

Der Ort Alpen verändert schon seit geraumer Zeit sein bekanntes Gesicht. Damit das, was das Dorf in der Vergangenheit geprägt hat, nicht in Vergessenheit gerät, haben engagierte Alpener dafür gesorgt, dass an markanten Punkten Erinnerungsorte geschaffen worden sind – für die, die in Alpen leben, aber auch gerade für die, die den Ort besuchen. An 20 Stellen stehen nun Bildtafeln, die in der Regel die Geschichte von markanten Gebäuden wachhalten, die, wie das Marienstift, längst anders genutzt werden oder, wie die Jugendburg, längst nicht mehr existieren. So kann, wer mag, sich fortan auf einen Geschichtspfad begeben, um dem alten Alpen ein wenig auf die Spur zu kommen.