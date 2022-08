Ehemalige des Amplonius-Gymnasiums Rheinberg : Abi-Jahrgang feiert Wiedersehen

Rheinberg Etwa 40 ehemalige Amplonianer trafen sich am Samstag in der Wein- und Cocktailbar an der Gelderstraße, um auf ihr Abitur-Jubiläum anzustoßen. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht.

„Abi Trek“ in Anlehnung an Startrek – das war das Motto des Abitur-Jahrgangs 1997 des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums. Warum die Schüler und Schülerinnen damals ausgerechnet dieses Motto wählten? Vielleicht, weil sie nach 13 Jahren Schule endlich nach den Sternen greifen und ins „richtige“ Leben starten wollten. Nun haben sie sich wieder getroffen. 25 Jahre nach Leistungskursen, Punkte-Sammeln und Abi-Feiern. In Wahrheit ist es erst fünf Jahre her, denn auch zum 20-Jährigen haben die Amplonianer zusammen gefeiert. Damals wie heute in der Wein- und Cocktailbar in der Fußgängerzone an der Gelderstraße. „Weil es dort so schön kuschelig und eng ist, so dass wir eine geschlossene Gesellschaft sein können, ohne irgendwelche Ablenkung“, sagte Rebecca Plien, die das Treffen organisiert hat und mit „Dankeschön“ dafür überschüttet wurde, dass sie die Truppe zusammenhält. Rund 40 Ehemalige kamen. Einige auch von weiter her. Es waren alle eingeladen, die 1997 am Amplonius Abi gemacht haben oder den Jahrgang zumindest phasenweise einige Jahren begleitet haben. Bis spät in die Nacht wurde viel geredet, gelacht und es wurden Erinnerungen wachgerufen.